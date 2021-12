Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Unbekannte berauben Seniorin - Polizei sucht Zeugen ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++ Radarmessgerät beschädigt ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Unbekannte berauben Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Verden/Borstel. Am Montagabend haben zwei unbekannte Täter eine 85-jährige Anwohnerin in ihrem Wohnhaus Am Friederikenholz ausgeraubt. Kurz nach 18 Uhr klingelten die Räuber bei der Frau, die daraufhin arglos die Haustür öffnete. Das Duo schob die Frau in die Wohnung und verlangte von ihr unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Geld. Die Täter erlangten einen geringen Bargeldbetrag und flüchteten anschließend unerkannt und in unbekannte Richtung. Die 85-Jährige blieb bei dem Überfall körperlich weitgehend unverletzt. Von den Räubern liegt der Polizei nur eine vage Beschreibung vor. Demnach handelte es sich um zwei etwa 180 cm große und kräftige, etwa 35 Jahre alte und Hochdeutsch sprechende Männer. Sie waren dunkel bekleidet und trugen schwarze Mützen und Mund-Nasen-Bedeckungen, vermutlich ebenfalls dunkel. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen. Die Beamten bitten Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Tatortes wahrgenommen haben, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Achim/Baden. Unbekannte Täter sind am Montag zwischen 16:30 und 19:30 Uhr in ein Einfamilienhaus Am Waldrand eingebrochen. Sie öffneten eine Tür gewaltsam und gelangten anschließend in das Haus, wo sie ein Besteck-Set fanden und entwendeten. Letztlich flohen die Diebe mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Radarmessgerät beschädigt

Lilienthal. Am Montag beschädigte ein unbekannter Täter um 15:40 Uhr eine Radarmessanlage, die der Landkreis Osterholz im Rahmen der Verkehrsüberwachung an der Moorhauser Landstraße aufgebaut hatte. Der junge Mann war offenbar zu Fuß zum Tatort in Höhe der Klinik gekommen und warf hier das Messgerät kurzerhand um. Bisherigen Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem Täter um einen etwa 18 Jahre alten, 180 bis 190 cm großen und schlanken Mann, der eine Mütze trug. Nach der Tat flüchtete er weiterhin zu Fuß in den Jan-Reimers-Weg. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04298/465660 bei der Polizei Lilienthal zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell