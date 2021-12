Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz für den 11.12.2021

PI Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Verden:

Einbruch in ein Kirchengemeindehaus

Achim. Bislang unbekannte Täter drangen in den Abendstunden des 09.12.2021 in das Gebäude einer Kirchengemeinde an der Uphuser Heerstraße in Achim ein. Mittels eines Hebelwerkzeuges drangen die Täter in das Gebäude ein, öffneten hier ebenfalls gewaltsam mehrere Türen und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach erster Einschätzung des Vorsitzenden der Kirchengemeinde wurde nichts gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf ungefähr 7.500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Landkreis Osterholz:

Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Ritterhude. Drei Fahrzeuginsassen wurden am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall in Ritterhude leichtverletzt. Eine 21-jährige Frau aus Oldenburg wollte mit ihrem Pkw aus der Dammstraße nach links auf die Kreisstraße 8 in Richtung Lilienthal abbiegen. Dabei übersah sie den Wagen eines 69-jährigen Bremers, der die Kreisstraße 8 von Lilienthal in Richtung Bremen befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl die 21-jährige, der 69-jährige sowie sein 40-jähriger Beifahrer leichtverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell