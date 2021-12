Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Gemeinsame Pressemitteilung von Landkreis Osterholz und Polizeiinspektion Verden/Osterholz++

Landkreis Osterholz (ots)

Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz wird wieder vermehrt die Einhaltung der Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie in den Blick nehmen. Im täglichen Dienst und bei gezielten Kontrollen achten die Beamtinnen und Beamten besonders darauf, dass beispielsweise die erforderlichen Masken getragen werden, Hygienekonzepte vorliegen oder Kontaktdaten erhoben werden. Aufgrund der verschärften Lage wird die Polizei im Landkreis Osterholz sowohl im täglichen Dienst als auch bei gezielten Kontrollen tätig. "Wir als Polizei tragen unseren Teil zum Kampf gegen das Corona-Virus vor Ort bei. Die aktuelle Entwicklung ist besorgniserregend und macht einen Schwerpunkt in der Kontrolle der Regeleinhaltung notwendig", so Antje Schlichtmann, Leiterin der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, zur erneuten Ausrichtung der Polizei auf die Bekämpfung der Pandemie. Mit dem Landkreis Osterholz stimmt sich die Polizei hier eng ab. Gemeinsam wollen wir hier für die Gesundheit der Menschen im Landkreis aktiv sein und die beiderseitigen Bemühungen nochmals verstärken, sind sich die Polizeichefin und Landrat Bernd Lütjen einig. "Die aktuell dynamische Lage verlangt von jedem Einzelnen die Einhaltung der aktuellen Regelungen. Dass die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger verantwortungsbewusst hiermit umgehen, haben uns die vergangenen rund 22 Monate gezeigt und auch aktuell befinden wir uns im Landes- und Bundesvergleich in einer vergleichsweisen guten Lage. Dennoch gibt es Ausreißer, denen wir konsequent nachgehen müssen", so Landrat Bernd Lütjen. Die Einsatzfähigkeit der Polizei bleibt stets gewährleistet. "Wenn Bürgerinnen und Bürger Hilfe benötigen oder in Not geraten, sind wir als Polizei weiterhin ihre Ansprechpartnerin und kommen unserem gesetzlichen Auftrag in vollem Umfang nach. Zögern Sie daher nicht, uns anzurufen, wenn Sie Hilfe benötigen", so wendet sich Antje Schlichtmann an die Bevölkerung.

