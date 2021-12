Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Münzautomaten aufgebrochen++Einbrecher nutzen Abwesenheit aus - Einfamilienwohnhaus in Schwanewede angegangen++

Landkreis Osterholz (ots)

Münzautomaten aufgebrochen

Osterholz-Scharmbeck und Ritterhude. Auf dem Gelände einer Tankstelle an der Ritterhuder Straße sind in der Nacht zu Donnerstag diverse Münzautomaten aufgebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter erbeuteten Münzgeld in noch unbekannter Höhe. Um ein vielfaches höher ist der Schaden, den sie an den Automaten verursachten. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und sucht nach etwaigen Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck unter Telefon 04791/3070 entgegen. Einen offenbar gleichgelagerten Fall registrierte die Polizei am Donnerstag auch in Ritterhude. Auch hier wurden Münzautomaten einer Autowaschanlage in der Böcklerallee angegangen und Geld erbeutet. Ob es sich in beiden Fällen um dieselben Täter gehandelt hat, wird von der Polizei geprüft.

Einbrecher nutzen Abwesenheit aus - Einfamilienwohnhaus in Schwanewede angegangen Schwanewede. Die Abwesenheit der Bewohner machten sich unbekannte Täter zunutze, die am Mittwoch vermutlich in den frühen Abendstunden in ein Einfamilienwohnhaus in der Straße "Löhnhorst" eingestiegen sind. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus und suchten in den Räumlichkeiten nach Bargeld. Einen geringen Bargeldbetrag nahmen sie mit. Deutlich größer ist der Schaden an dem aufgehebelten Fenster des Hauses. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei dürfte sich der Einbruch zwischen 18.30 Uhr 20.10 Uhr ereignet haben. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in der Nähe beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 an das Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck zu wenden.

