Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Körperverletzung, Hinweise erbeten

Kehl (ots)

Nachdem ein bislang Unbekannter seinen Rucksack am Dienstagabend in einem Discounter in der Königsberger Straße vergessen hatte, kehrte er gegen 19.15 Uhr zurück und beleidigte offenbar einen Security-Mitarbeiter. Darüber hinaus soll der Mann den Vertreter des Sicherheitsdienstes tätlich angegriffen und das Geschäft nach einem kurzen Gerangel wieder verlassen haben. Der Grund für die Aggressionen könnte nach derzeitigem Stand darin liegen, dass der Wachdienst beim Entdecken des zunächst herrenlosen Gegenstandes den Inhalt des Rucksacks prüfte. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07851 893-0 entgegen.

