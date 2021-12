Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Arbeiter schwer verletzt

Offenburg (ots)

Bei Abbrucharbeiten an einem Gebäude in der Lihlstraße ist am Mittwochmorgen ein Arbeiter aus etwa dreieinhalb Metern durch eine Zwischendecke durchgebrochen und hat sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der genaue Hergang des sich gegen 9:40 Uhr zugetragenen Arbeitsunfalls ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg.



