Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Trunkenheitsfahrt in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 27.11.2021, um 21:53 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung in Wildeshausen in der Bargloyer Straße einen Pkw und stellten bei dem 46-jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,23 Promille. Der Fahrzeugführer wurde zur nächsten Polizeidienststelle verbracht, um eine Blutentnahme durchzuführen. Des Weiteren wurde der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

