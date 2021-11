Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Einbruchdiebstahl aus einem Wohnhaus

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 27.11.2021, zwischen 16:45 Uhr und 22:30 Uhr, ist es in Wardenburg in der Hermann-Allmers-Straße zu einem Einbruchdiebstahl aus einem dortigen Einfamilienhaus gekommen. Der unbekannte Täter hebelte ein Fenster auf, verschaffte sich Zutritt zum Schlafzimmer und entwendete mehrere Schmuckstücke und Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter 04431/941-115 entgegen.

