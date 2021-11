Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Hude: Verkehrsunfälle mit Unfallflucht

Delmenhorst (ots)

Zu zwei Verkehrsunfällen mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort kam es am 26.11.2021 im Bereich Hude.

Gegen 12:00 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bahnhofstraße in Hude-Wüsting geparkter Pkw Mercedes an der Beifahrertür beschädigt. Es entstand ca. 750 Euro Sachschaden.

In einem anderen Fall wurde zwischen 14:00 und 15:00 Uhr ein auf dem Parkplatz Schützenstraße in Hude abgestellter Pkw Ford im vorderen, rechten Bereich beschädigt. Es entstand ca. 2.000 Euro Sachschaden. Die jeweiligen Unfallverursacher entfernten sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Hude unter unter Tel.: 04408-809030 in Verbindung zu setzen.

