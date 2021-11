Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wildeshausen: Taschendiebe in der Innenstadt

Delmenhorst (ots)

Am 26.11.2021 zwischen 10:00 und 11:30 Uhr kam es in der Innenstadt von Wildeshausen zu mehreren Taschendiebstählen, namentlich in der Huntestraße, Westerstraße und Westertor. Drei Frauen im Alter von 63 bis 75 Jahren wurden durch unbekannte Täter die Geldbörsen aus den Jacken- bzw. Handtaschen entwendet.

