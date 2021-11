Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Großenkneten: mehrere Einbrüche in Wohnungen

Delmenhorst (ots)

Zu mehreren Wohnungseinbrüchen kam es in den späten Nachmittags- und Abendstunden des 26.11.2021 in Großenkneten und Ahlhorn. Insgesamt vier Taten wurden zur Anzeige gebracht. Die Tatorte lagen in der Kantstraße und Fritz-Reuter-Straße in Ahlhorn sowie im Heckenrosenweg und Lindenweg in Großenkneten. Die Täter verschafften sich jeweils nach Aufhebeln von Türen und Fenstern Zugang zu den Häusern und durchwühlten diverse Räume auf der Suche u.a. nach Schmuck und Bargeld.

Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Wildeshausen unter Tel. 04431-9410 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell