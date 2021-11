Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Hatten-Sandkrug: Unfall mit Rettungswagen

Delmenhorst (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen kam es am 26.11.2021 gegen 08:45 Uhr auf der Bümmersteder Straße in Sandkrug. Als der Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn vom Hof der Rettungswache auf die Bümmersteder Straße einbog, kam es zu einer Kollision mit dem Pkw einer 81-jährigen Frau aus der Gemeinde Hatten. Die Beteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ca. 2000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell