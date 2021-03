Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Gem. Winnenden - Mountainbiker bei Sturz schwer verletzt

Am Samstag gegen 14:10 Uhr befuhr ein 39-Jähriger einen Mountainbike-Trail im Wald zwischen Stöckenhof und Hertmannsweiler. Nachdem er über eine Rampe geschanzt war, verlor er die Kontrolle über sein Mountainbike, stürzte und überschlug sich. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zur Bergung des Verletzten, in dem schlecht zugänglichen Waldbereich, wurde die Feuerwehr Winnenden hinzugezogen.

Backnang - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Am Samstag zwischen 14:15 Uhr und 14:35 Uhr kam es auf dem Parkplatz des BayWa-Marktes in der Weissacher Straße zu einer Unfallflucht, bei der durch ein unbekanntes Fahrzeug ein geparkter PKW KIA Ceed beschädigt wurde. Das unbekannte Fahrzeug streifte den PKW KIA an der gesamten linken Fahrzeugseite entlang wodurch ein Schaden von etwa 6.000 Euro entstand. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Gem. Schorndorf, B 29 - Auffahrunfall

Am Samstag gegen 18:00 Uhr kam es auf der B 29, auf Höhe der Anschlussstelle Schorndorf - West zu einem Auffahrunfall. Der 26-jährige Fahrer eines Transporters Fiat Ducato war in Richtung Stuttgart unterwegs und fuhr aus bislang unbekannter Ursache auf den PKW BMW einer 58-Jährigen auf. Der Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro.

Murrhardt-Käsbach - Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Am Samstag gegen 19:10 Uhr befuhr ein 30-Jähriger die Kreisstraße von Käsbach in Richtung Sauerhöfle mit seinem PKW Daimler CLA. Aus Unachtsamkeit kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Betonrohr im Graben. Dadurch ausgehebelt, überschlug sich der PKW zweimal und blieb neben der Fahrbahn liegen. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen und an dem Auto entstand ein Schaden von ca. 50.000 Euro.

Alfdorf - Unfallflucht

Am Samstag gegen 22:35 Uhr fuhr eine 28-Jährige mit ihrem PKW VW rückwärts vom Rathausgelände in die Obere Schloßstraße, wobei sie gegen einen geparkten PKW Mitsubishi stieß. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die 28-Jährige entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber dank eines Zeugenhinweises kurze Zeit später in Pfersbach angehalten werden. Sie muss sich nun einer entsprechenden Strafanzeige stellen.

