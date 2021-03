Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gem. Frankenhardt - Frau bei Unfall schwer verletzt

Aalen (ots)

Am Sonntag gegen 04:10 Uhr befuhr eine 27-Jährige die Kreisstraße von Waldbuch in Richtung Spaichbühl mit ihrem PKW Ford. Sie kam kurz nach Waldbuch nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und prallte schließlich gegen einen weiteren Baum. Die 27-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und entfernte sich dennoch zu Fuß von der Unfallstelle. Da das Auto durch die ersten Einsatzkräfte verlassen vorgefunden wurde und im Fahrzeug Blutantragungen vorhanden waren, wurde unmittelbar eine Suchaktion in die Wege geleitet. An der Suche waren mehrere Polizeistreifen und auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Die Frau wurde gegen 08:00 Uhr unweit der Unfallstelle aufgefunden. Da sie unter Alkoholweinwirkung stand, musste bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt werden. Wegen den, an dem verunfallten Fahrzeug ausgelaufenen Betriebsstoffen, wurde die Feuerwehr Oberspeltach an die Unfallstelle nachalarmiert. Es war 1 Fahrzeug mit 12 Mann im Einsatz. Der durch den Unfall verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

