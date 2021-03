Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung, Unfälle, Brand

Aalen (ots)

Ellwangen: Vandalen unterwegs - öffentliche Toilette beschädigt Am Freitag, in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 20:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen die öffentliche Damentoilette auf dem Schießwasen in Ellwangen. Mittels eines Astes wurde das Glaselement der Toilette eingeschlagen, obwohl die Toilettentüre zu diesem Zeitpunkt nicht verschlossen war. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen (Tel. 07961/930-0) zu melden.

Mutlangen: Ungebremst auf ein haltendes Auto gefahren - leicht verletzt Am Freitagmittag, gegen 15:10 Uhr, befuhr eine 65jährige BMW-Fahrerin die B298 in Richtung Spraitbach. Etwa 200 Meter nach der Ausfahrt Pfersbach wollte sie nach links in einen Feldweg einbiegen. Hierfür blinkte sie links, musste aber zunächst wegen Gegenverkehr anhalten. Der nachfolgende 61jährige Peugeot-Fahrer hielt ebenfalls an. Ein weiterer nachfolgender 19jähriger Golf-Fahrer bemerkt dies zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den Peugeot auf. Der Fahrer des Peugeot zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf 25000 Euro.

Böbingen: Brennender Pkw auf dem Schrottplatz Über die Rettungsleitstelle wurde am späten Freitagabend gegen 22:35 Uhr ein Brand auf dem Gelände des Schrottplatzes im Industriegebiet Ost/West in Böbingen gemeldet. Wie sich vor Ort herausstellte, stand dort ein abgestellter Pkw in Vollbrand. Da auf dem Gelände bereits seit längerem kein Betrieb mehr herrscht, wird derzeit von einer Brandstiftung ausgegangen. Entsprechende Hinweise konnten durch die Polizei vor Ort festgestellt werden. Außerdem waren an einem Großteil der Fahrzeuge die Front - und Heckscheiben eingeschlagen. Ob hier ein Zusammenhang mit dem Pkw-Brand besteht, muss noch ermittelt werden. Durch die Feuerwehren Heubach, Böbingen und Lautern, welche mit 46 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen vor Ort waren, konnte der Brand schnell gelöscht werden. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heubach (Tel. 07173/8776) zu melden.

Ellwangen: Zusammenstoß zweier Radfahrer - zwei Verletzte Am Freitagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, befuhren ein 54jähriger Mountainbike-Fahrer und ein 66jähriger Trekkingrad-Fahrer die Verbindungsstraße von Dettenroden in Richtung Kreisstraße 3318 und wollten dort nach rechts in Richtung Killingen abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein Traktorfahrer die K 3318 von Killingen kommend und bog seinerseits nach links in die Verbindungsstraße nach Dettenroden ab. Hierdurch erschrak der 54jährige Mountainbiker so sehr, dass er eine Fahrbewegung nach rechts machte und dadurch mit dem neben ihm fahrenden 66jährigen Trekkingrad-Fahrer kollidierte. Beide kommen in der Folge zu Fall. Der Mountainbiker wird beim Unfall leicht, der Trekkingrad-Fahrer schwer verletzt. Dieser muss mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrrädern entstand augenscheinlich kein Schaden.

Schwäbisch Gmünd: Zu schnell und unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht Am Freitagabend, gegen 17:20 Uhr, befuhr ein 47jähriger Skoda-Fahrer die Königsturmstraße vom Glockekreisel kommend. Da er zu schnell und obendrein auch noch alkoholisiert unterwegs war, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die Warnbaken einer dortigen Baustelle und schleuderte im Anschluss gegen eine Gartenmauer. An der dortigen Böschung überschlug er sich schließlich und kam auf dem Dach zum Liegen. Bei dem Unfall zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu. Am Skoda entstand Totalschaden. Insgesamt liegt die Höhe des angerichteten Schadens bei ca. 15000 Euro. Der Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung gefertigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell