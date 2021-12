Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Kuppenheim (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher verschaffte sich zwischen Montag- und Dienstagmittag gewaltsam Zutritt zu einer unbewohnten Wohnung in der Friedrichstraße. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden an der beschädigten Terrassentür dürfte im Bereich von etwa 3.000 Euro liegen. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 zu melden.

/ae

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell