Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung 04./05.06.21

Cloppenburg/Vechta (ots)

Fahrten unter Drogeneinfluss

Molbergen, Cloppenburger Straße, Fr., 04.06.2021 15:32 Ein 26-jähriger PKW-Fahrer aus Lastrup wird auf der Cloppenburger Straße kontrolliert. Ein durchgeführter Schnelltest ergibt einen Verdacht auf Einnahme von Betäubungsmitteln. Nach einer Blutentnahme wird der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Cloppenburg, Bether Straße, 04.06.2021 15:30 Ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Werlte nimmt am Straßenverkehr teil, obwohl der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Ein Vortest verläuft positiv.

Verkehrsunfälle

Löningen,04.06.21,14.00 Uhr Eine 35-Jährige aus Wilhelmshaven befährt in ihrem PKW die B213 (Am Bahnhof) in Richtung Löningen. Sie beabsichtigt auf ein Grundstück abzubiegen. Dies bemerkt ein 45-jähriger LKW-Fahrer aus Friesoythe zu spät. Er fährt auf dem PKW auf, welcher dadurch einen Zaun durchbricht und auf dem Grundstück zum Stehen kommt. Die PKW-Fahrerin wird leicht verletzt. Es entsteht Schaden von rund 9.000 Euro.

Cappeln-Elsten, Zur Burg,04.06.21,16.30 Uhr Beim Abbiegen mit seiner Zugmaschine übersieht ein 36-Jähriger aus Bakum einen entgegenkommenden Quadfahrer. Dieser weicht aus und kollidiert mit einem PKW, der von einem 19-Jährigen aus Cappeln gelenkt wird. Der 51-jährige Quadfahrer aus Cappeln wird leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 5.000 Euro.

Corona-VO

Es wurden fünf Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum festgestellt.

