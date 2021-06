Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 05.06.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Betriebsunfall mit sechs leicht verletzten Personen Am Freitag, den 04.06.2021, um 14:11 Uhr, kommt es in einer Produktionshalle einer Industriefirma in 49401 Damme, an der Hunteburger Straße zu einer Rauchentwicklung. An der zuvor aufgeführten Örtlichkeit sind aus bislang ungeklärter Ursache zwei flüssige Substanzen zusammengelaufen, welche eine chemische Reaktion ausgelöst haben. Hierdurch entstand eine Rauchentwicklung. Die Substanzen wurden in zwei Behältern (Fassungsvermögen jeweils 20L) aufbewahrt. Die Leckage verschloss sich von alleine, sodass die Gefahrenstelle sich nicht weiter ausbreiten konnte. Durch den Unfall wurden sechs Personen leicht verletzt, welche über Reizungen der Augen klagten. Die Verletzten wurden vor Ort medizinisch behandelt. Diverse Feuerwehren des Landkreises Vechta waren mit insgesamt 33 Fahrzeugen und 104 Kräften vor Ort, unter anderem der Gefahrgutzug des Landkreises Vechta. Für einen ungehinderten Einsatzverlauf wurde die Wiesenstraße in Damme für die Dauer von ca. einer Stunde vollständig durch den Bauhof der Stadt Damme gesperrt. Das Gewerbeaufsichtsamt wurde in Kenntnis gesetzt.

Lohne - Sachbeschädigung an Pkw

Unbekannte Täter beschädigten am Freitagmorgen in Lohne, Overbergstraße, einen Pkw, der am Straßenrand in Höhe des Berufsschulparkplatzes abgestellt war. Als der Eigentümer mittags seinen Pkw wieder benutzen wollte, stellte er an der linken Seite seines Pkw mehrere Kratzer fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Steinfeld - Unfallflucht

Die Polizei Lohne sucht nach einem Verkehrsunfall am Freitag auf der B 214, Ortsteil Holthausen, einen Beteiligten. Gegen 14.00 Uhr befuhr ein 23-Jähriger aus Steinfeld die B 214 aus Richtung Diepholz kommend in Richtung Steinfeld. In Höhe der Kokenbergstraße kam ihm ein anderer dunkler Pkw entgegen, der mit seinem Pkw auf die linke Fahrspur geriet. Beide Fahrzeuge berührten sich jeweils an den linken Außenspiegel. Während der 23-Jährige anhielt, entfernte sich der Fahrer des anderen Pkw in Richtung Diepholz. Bei dem Unfall entstand an dem Pkw des 23-Jährigen Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall, Radfahrer verletzt Bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Lohne, Ortsteil Brägel, wurde ein Radfahrer verletzt. Gegen 18.40 Uhr wollte eine 32-jährige Fahrschülerin aus Lohne (während einer Schulungsfahrt) auf Landwehrstraße kurz vor der Kreisgrenze nach Diepholz einen 52-jährigen Fahrradfahrer aus Diepholz überholen. Während des Übervorgangs scherte die Fahrschülerin mit ihrem Pkw zu früh wieder ein und prallte seitlich mit dem Radfahrer zusammen, der dann zu Fall kam. Notarzt und Rettungsdienst kümmerten sich um den verletzten Radfahrer, der glücklicherweise mit nur leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht wurde. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

Lohne - Verkehrsunfall, Radfahrer leicht verletzt Am Freitagnachmittag gegen 15.00 Uhr wollte eine 57-Jährige aus Lohne mit ihrem Pkw von der Wicheler Straße auf den Bergweg aufbiegen. Dabei übersah sie einen 27-jährigen Radfahrer aus Lohne, der den Radweg des Bergweges in Richtung Norden befuhr, und prallte mit ihm zusammen. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, gg. 15:58 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Visbek, Visbeker Damm Höhe Hausnummer 138. Hier touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Grundstückseinfahrt abgeparkten Pkw. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich dann vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta (04441-9430) zu melden.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Freitag, gegen 19:45 Uhr, kam es auf dem Schützenweg auf Höhe der Jahnstraße in Dinklage zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Der Führer des PKW beabsichtigte nach links in die Jahnstraße abzubiegen. Der Führer des LKW überholte den PKW im Kreuzungsbereich. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Am PKW entstand Sachschaden. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta (04441-9430) zu melden.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 04.06.2021, gegen 20:20 Uhr, konnte ein 36-jähriger Lohner mit seinem Pkw auf der Dinklager Straße kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 04.06.2021, gegen 21:15 Uhr, konnte ein 37-jähriger Lohner mit seinem Pkw auf der Wicheler Straße kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Ladendiebstahl

Am Freitag, 04.06.2021, gegen 13:50 Uhr, kam es in einer Apotheke in der Falkenrotter Straße zu einem Diebstahl. Nachdem der Täter dort einkaufte, entwendete er zwei Parfümflaschen vom Verkaufstresen und floh auf seinen Inlineskates vom Tatort. Während der Flucht kam der er zu Fall und verlor dadurch das Diebesgut. Durch einen aufmerksamen Passanten konnte der Täter festgehalten werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell