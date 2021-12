Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Auseinandersetzung am Alten Borsteler Weg

Verden. Am Alten Borsteler Weg kam es am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung, an der drei Personen beteiligt waren. Die Hintergründe der Schlägerei sind unbekannt, nach bisherigem Stand der Ermittlungen schlugen zwei unbekannte Täter auf einem Privatgrundstück auf einen 35-jährigen Anwohner ein, der dadurch leicht verletzt wurde. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen. Nachbarn oder sonstige mögliche Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem unbekannten Duo machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Zigarettenautomat aufgehebelt

Achim/Baden. Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Sonntag Am Badener Bahnhof einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Anschließend entwendete er sämtliche Zigarettenschachteln aus dem Automaten und flüchtete letztlich unerkannt. Die Polizei Achim ermittelt wegen schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Betrunken auf der A27

Langwedel. Die Autobahnpolizei Langwedel hat am Sonntagnachmittag einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten stoppten den 25-jährigen VW-Fahrer, der in Richtung Bremer Kreuz unterwegs war, gegen 17 Uhr an der Anschlussstelle Achim-Ost. Bei der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann mit 2 Promille erheblich alkoholisiert war. Daraufhin stellten die Polizisten den Führerschein des Fahrers sicher, außerdem folgten eine Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr.

Vier Verletzte nach Unfall

Kirchlinteln. Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag gegen 21:20 Uhr auf der Straße Föscheberg (K21). Ein 78-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die K21 aus Holtum (Geest) kommend in Richtung Kirchlinteln. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist der Mann aus ungeklärter Ursache leicht auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er den Außenspiegel eines hier auf der Fahrbahn stehenden Fords touchierte, dessen 42-jähriger Fahrer sich gerade um ein Pannenfahrzeug kümmerte, das direkt hinter dem Ford stand. Im weiteren Verlauf prallte der Mercedes-Fahrer mit großer Wucht gegen ebenjenes Pannenfahrzeug, ein unbeleuchteter und ungesicherter Opel. Der Opel wurde daraufhin von der Fahrbahn herunter gegen einen Straßenbaum geschleudert. Der Mercedes schleuderte um seine eigene Achse und kam ebenfalls schwer beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen. Im Opel wurden alle drei Insassen, darunter der 34-jährige Fahrer, ein 52 Jahre Mitfahrer und eine 23 Jahre alte Mitfahrerin, schwer verletzt. Der 78-jährige Mann im Mercedes erlitt hingegen leichte Verletzungen. Der 42-jährige Pannenhelfer im Ford blieb unverletzt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war es erforderlich, die K21 zeitweise vollständig zu sperren. Die Verletzten mussten mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gefahren und die zwei stark beschädigten Pkw, der Mercedes und der Opel, mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Verden fest, dass der 34-jährige Fahrer des Opels sowie der helfende 42-jährige Ford-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen standen. Zudem fanden die Polizisten im Ford Substanzen, bei denen es sich um Betäubungsmittel handeln dürfte. Der 34-jährige Fahrer des Opels ist außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen beide Fahrer leitete die Polizei daher entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Der Führerschein des Ford-Fahrers wurde zudem sichergestellt.

Brand eines Carports

Ottersberg/Posthausen. Auf einem Firmengrundstück am Bremer Damm geriet in der Nacht auf Montag aus bislang ungeklärter Ursache ein Traktor in Brand. Anwohner bemerkten am Montagmorgen kurz vor 3 Uhr das Feuer, woraufhin die Feuerwehr und die Polizei gerufen wurden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die Flammen bereits auf den gesamten Carport mit drei Stellplätzen ausgebreitet. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer letztlich erfolgreich ab. Verletzte waren nicht zu beklagen. Der Trecker, der Carport sowie zwei ebenfalls hier untergestellte Schankwagen wurden durch den Brand zerstört. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro. Kurz vor 5 Uhr war der Einsatz beendet. Für die Brandermittlung wurde der Brandort durch die Polizei beschlagnahmt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

