POL-VER: Unbekannter tritt gegen Auto - Zeugen gesucht

Landkreis Verden (ots)

Achim. Eine Streitigkeit zwischen zwei Autofahrern endete am bereits vergangenen Mittwochabend gegen 21:45 Uhr auf der Rotkehlchenstraße mit einer Sachbeschädigung. Einer der beiden Kontrahenten stieg aus seinem Auto, ein Renault Twingo mit Verdener Kennzeichen, aus und trat mit seinem Fuß gegen den Mercedes des 24-jährigen Geschädigten, wodurch Sachschaden am Daimler entstand. Der unbekannte Täter, ein etwa 25 Jahre alter Mann mit dunklem Hautteint und Dreitagebart und bekleidet mit dunkler Kleidung, stieg anschließend in den Kleinwagen und fuhr davon. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

