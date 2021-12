Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Fahranfängerin berauscht++Sporthalle beschmiert++Lichterkette zerstört++Frontalzusammenstoß fordert Schwerstverletzte++Radlerin zog sich Verletzungen zu++

Landkreis Osterholz (ots)

Fahranfängerin berauscht

Osterholz-Scharmbeck. Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei in Osterholz-Scharmbeck haben am frühen Mittwochabend eine junge Autofahrerin kontrolliert, die ihren Kleinwagen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ein noch am Kontrollort in der Ritterhuder Straße durchgeführter Drogenvortest verlief positiv und zeigte den vorherigen Konsum von Kokain an. Die Fahranfängerin ist geständig. Die Polizisten leiteten an Ort und Stelle ein Verfahren ein und stellten den Führerschein der 20-Jährigen sicher. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Sporthalle beschmiert

Osterholz-Scharmbeck. Mit unterschiedlichen Schriftzeichen und Bildern haben Unbekannte am Dienstagnachmittag oder in der Nacht zu Mittwoch die Außenfassade einer Sporthalle in der Straße "Am Osterholze" beschmiert. Der oder die Verursacher sind noch unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und setzt dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in Zusammenhang mit den Farbschmierereien sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 beim Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Lichterkette zerstört

Schwanewede. Der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz bleibt vorerst dunkel. Unbekannte zerschnitten in der Nacht zu Mittwoch die Lichterkette und richteten dadurch einen Schaden an. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der örtlichen Polizeistation unter Telefon 04209/918650 entgegen.

Frontalzusammenstoß fordert Schwerstverletzte Lilienthal. Nach dem Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der Kreisstraße bei Oberende schwebt eine 69-jährige Autofahrerin in Lebensgefahr. Zwei weitere Personen erlitten unterschiedlich schwere Verletzungen. Der zehnjährige Enkel der Rentnerin, der auf dem Beifahrersitz saß, kam mit vergleichsweise leichten Verletzungen davon, der Fahrer des zweiten beteiligten Autos erlitt schwere Verletzungen. Der Unfall ereignete sich in einem Kurvenbereich. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei dürfte die 69-jährige Fahrerin den Unfall verursacht haben, als sie aus bisher ungeklärter Ursache im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw, ein 48-Jähriger aus Bremen, konnte nicht mehr ausweichen, so dass es zum Frontalzusammenstoß kam. Die Polizei musste die Kreisstraße für die Dauer von zwei Stunden komplett sperren. Es kam zu Behinderungen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lilienthal leuchteten die Unfallstelle aus und beseitigten ausgelaufene Betriebsstoffe. Auch ein Angehöriger der Unteren Wasserbehörde wurde zur Unfallstelle beordert. Beide Autos besitzen nur noch Schrottwert und mussten abgeschleppt werden.

Radlerin zog sich Verletzungen zu

Lilienthal. Leichte Verletzungen hat am Mittwochmorgen gegen 08.50 Uhr eine 80-jährige Radfahrerin bei einem Sturz in der Trupermoorer Landstraße davongetragen. Die Rentnerin versuchte einem Auto auszuweichen, dessen 54-jährige Fahrerin mit ihrem Dienstwagen in Richtung Moorhauser Landstraße unterwegs war und die von rechts kommende Radfahrerin schlichtweg übersehen hatte. Die Autofahrerin bremste noch, den Sturz der Rentnerin konnte sie nicht mehr vermeiden.

