Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Unfall mit Folgen

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 07.10.2021, hatte ein Verkehrsunfall mit Sachschaden bei Höchenschwand für einen der Beteiligten weitreichendere Folgen. Gegen 07:10 Uhr waren ein Auto und ein Traktor beim Abbiegen kollidiert. Verletzt wurden die beiden Fahrer nicht. Während der Traktor unbeschädigt blieb, entstand am Auto ein Totalschaden in Höhe von 7000 Euro. Für den 62 Jahre alten Traktorfahrer hatte der Verkehrsunfall neben einem Verwarnungsgeld weitere Konsequenzen. So war die seit 2014 abgelaufene Hauptuntersuchung (TÜV) am Traktor noch ein kleineres Problem. Es stellte sich auch heraus, dass der Traktorfahrer überhaupt keinen Führerschein mehr hat. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

