POL-FR: Grafenhausen - Verkehrsunfall mit einem Hund

Am 11.10.2021, gegen 17:15 Uhr, befuhr eine 48-jährige Fahrzeugführerin die L170 in Fahrtrichtung Rothaus. Beim Ausfahren aus einer Kurve stand ein freilaufender Hund auf der Fahrbahn. Die Fahrzeugführerin wich diesem Hund aus. Hierbei übersah sie einen zweiten Hund, dem sie nicht mehr ausweichen konnte. Das Tier verendete noch vor Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle. Der andere Hund konnte eingefangen und dem örtlich zuständigen Tierheim übergeben werden. Das Fahrzeug war nach dem Unfall noch fahrbereit, sodass die Fahrzeugführerin nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen konnte.

