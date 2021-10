Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee - Versuchter Ladendiebstahl in der Seestraße

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt; OT: Titisee]

Am Sonntag, den 10.10.2021, gegen 17:15 Uhr soll ein 38-jähriger Mann in einem Geschäft in der Seestraße zwei Armbanduhren im Gesamtwert von 50 Euro aus einem Drehregal entnommen und diese in seine Jacke gesteckt haben. Von einem Zeugen darauf angesprochen, gab der Mann die Uhren heraus und behauptete, er habe sie noch bezahlen wollen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen eines versuchten Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell