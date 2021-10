Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stadtkreis-Freiburg: Unfallflucht auf der Rieselfeldallee - Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Montag gegen 16:50 Uhr, befuhr ein Sattelzug (weiße Zugmaschine mit roter Aufschrift) die Walter-Benjamin-Straße um nach rechts in die Rieselfeldallee einzubiegen. Hierbei übersah er eine am rechten Fahrbahnrand stehende Baustellenabsicherung, welche er streifte und auf einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf schob. Die an der Baustelle befindlichen Arbeiter wurden nicht verletzt und versuchten den Sattelzugführer auf den Unfall aufmerksam zu machen. Dieser setzte die Fahrt fort, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0761 882 3100 zu melden.

