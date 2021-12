Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei stellt Automatenaufbrecher ++ In Einfamilienhaus eingebrochen ++

Landkreis Osterholz (ots)

Polizei stellt Automatenaufbrecher

Schwanewede. In der Nacht zu Freitag konnte die Polizei Osterholz vier mutmaßliche Automatenaufbrecher stellen. Ein 35-jähriger Zeuge hatte die Tat an einem Zigarettenautomaten in der Breslauer Straße gegen kurz nach 02:00 Uhr am Freitagmorgen gemeldet und mehrere Personen beschreiben können. Die Einsatzkräfte der Polizei Osterholz stellten einen Pkw mit vier tatverdächtigen Männern im Alter von 22 bis 42 Jahren in der Umgebung fest. Münzgeld, das aus dem Automaten stammen könnte, und mögliches Tatwerkzeug fanden die Beamt/-innen im Pkw auf. Die Gegenstände wurden sichergestellt und am Tatort mehrere Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden. Mögliche weitere Zeugen werden von der Polizei Osterholz unter 04791/3070 um Hinweise gebeten.

In Einfamilienhaus eingebrochen

Schwanewede. Unbekannte Einbrecher drangen zwischen Montag und Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Waldschmiede" ein und stahlen Schmuck. Die Täter hatten ersten Erkenntnissen zufolge eine Terrassentür aufgehebelt und mehrere Räume nach der späteren Beute durchsucht. Der Sachschaden wird bisher auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei Osterholz sucht nun Zeugen und bittet unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Umgebung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell