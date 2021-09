Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ausreißer mutmaßlich auf Diebestour

Kaiserslautern (ots)

Ein 17-Jähriger hat am Dienstagabend in der Merkurstraße mutmaßlich versucht Spirituosen im Wert von mindestens 1.000 Euro aus einem Einkaufszentrum zu stehlen. Wie sich später herausstellte, war der junge Mann aus einer Jugendeinrichtung abgängig.

Ein Zeuge beobachtete den Jugendlichen dabei, wie er mehrere Flaschen hochwertigen Schnapses in eine Einkaufstasche packte und sie im Kassenbereich deponierte. Dann verließ der 17-Jährige das Geschäft. Er kam kurze Zeit später zurück und nahm die Tasche an sich. Der Zeuge hielt den mutmaßlichen Dieb auf und alarmierte die Polizei. Wie sich herausstellte war der 17-Jährige zur Fahndung ausgeschrieben. Er wurde seit zwei Tagen in einer Jugendeinrichtung im Landkreis Mainz-Bingen vermisst. Der junge Mann wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen und zunächst in einer Jugendgruppe untergebracht, bevor er seine Heimreise nach Mainz-Bingen antritt. Wegen der Schnapsflaschen blickt er nun einem Strafverfahren |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell