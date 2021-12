Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 18.12.2021 * Nachmeldung *

PI Verden/Osterholz (ots)

Oyten - Brand eines Einfamilienhauses: Aus bislang ungeklärter Ursache gerät am Samstagmittag der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Oyten in Brand. Nach ersten Informationen befinden sich zum Zeitpunkt der Brandentwicklung die 36-jährige Brandentdeckerin mit ihren 7- und 14-jährigen Töchtern, sowie der im ersten OG wohnende 57-jährige Vater der Frau in dem Haus. Beim Eintreffen der Rettungskräfte tritt bereits Rauch aus dem gesamten Dachstuhl aus. Durch die eingesetzten Wehren Bassen und Oyten, die mit ca. 60 Feuerwehrleuten vor Ort sind, kann das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund des Brandes und der Löscharbeiten ist das Wohnhaus zunächst unbewohnbar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 180.000 Euro. Verletzt wird durch das Feuer aber glücklicherweise niemand.

