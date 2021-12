Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Räuber flüchten ohne Beute - Zeugen gesucht ++ Waschhautomaten aufgebrochen ++ Tür aufgehebelt ++

Landkreis Osterholz (ots)

Räuber flüchten ohne Beute - Zeugen gesucht

Ritterhude. Am Dienstag kam es kurz nach 17 Uhr zu einem Überfall auf ein Juweliergeschäft an der Riesstraße. Zwei unbekannte Täter schlugen den Geschäftsinhaber im Verkaufsraum nieder. Noch bevor es zu Forderungen zur Herausgabe von Wertgegenständen kam, gelang es dem Opfer, sich zu befreien. Die Täter flüchteten daraufhin ohne Beute aus dem Geschäft und liefen anschließend in unbekannte Richtung davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei führte nicht zum Ergreifen der Täter, bei denen es sich um zwei Männer mit Mund-Nasen-Bedeckung und dunklem Hautteint handeln soll. Während ein Täter 180 cm groß und schlank war, war sein Komplize etwas kleiner und korpulent. Beide waren dunkel gekleidet, der kleinere Täter trug zudem ein rosafarbenes Hemd. Der Geschäftsinhaber erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen, er wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Das Polizeikommissariat Osterholz hat die Ermittlungen wegen versuchten schweren Raubes aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Waschhautomaten aufgebrochen

Ritterhude. In der Nacht auf Dienstag haben unbekannte Täter auf dem Gelände eines Autohauses an der Böcklerallee drei Waschautomaten aufgebrochen. Dabei dürften die Diebe allenfalls eine geringe Menge Münzgeld erlangt haben, der verursachte Sachschaden hingegen ist ungleich höher. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter Telefon 04292/811740 bei der Polizeistation Ritterhude zu melden.

Tür aufgehebelt

Ritterhude. Unbekannte Täter sind am Dienstag zwischen 9:30 Uhr und 14 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Am Weißen Rieden eingebrochen. Nachdem sie eine Tür gewaltsam öffneten, durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume, fanden aber offenbar keine Wertgegenstände. Letztlich flohen die Täter unerkannt. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell