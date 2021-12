Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Einfamilienhaus ++ Unfallverursacher/-in gesucht ++ Ermittlungen gegen 19-Jährigen aufgenommen ++

Landkreis Verden (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Verden. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Montagmittag und Mittwochmorgen in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Höhe" ein. Die Diebe hebelten ersten Informationen zufolge ein Fenster auf, durchsuchten die Räume nach Beute und flüchteten unter anderem mit Bargeld, Schmuck und Werkzeug. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich. Die Polizei Verden sucht unter 04231/8060 Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Umstände in der Umgebung geben können.

Unfallverursacher/-in gesucht

Langwedel/Daverden. Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in der Feldstraße sucht die Polizei nach einem/-r bislang unbekannten Verursacher/-in. Zwischen 13:00 Uhr stand der VW eines 24-Jährigen am Fahrbahnrand in der Feldstraße und hatte plötzlich einen Schaden von geschätzten 5.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen dürfte dieser aus einem Verkehrsunfall stammen und der oder die Verursacher/-in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich zu erkennen zu geben. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder Verursacher/-in geben können, werden unter 04231/8060 um Hinweise gebeten.

Ermittlungen gegen 19-Jährigen aufgenommen

Verden. Ein 19-Jähriger verunfallte am Mittwochabend mit einem VW Crafter in der Groß Hutberger Straße und stand dabei offenbar unter Alkoholeinfluss. Der junge Mann war nach bisherigen Erkenntnissen vom Ziegeleiweg über die Groß-Hutberger-Straße gefahren, hatte einen Metallzaun durchbrochen und blieb im Seitengraben stehen. Das Fahrzeug konnte nur noch abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 19-Jährige rund 2,7 Promille Alkohol in der Atemluft hatte und ohne Führerschein unterwegs war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein einbehalten und Ermittlungen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Die Groß-Hutberger-Straße musste zeitweise gesperrt werden.

