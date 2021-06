Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - E-Mountainbike gestohlen

Geeste (ots)

Am Samstag ist es am Bahnhof Osterbrock zu einem Fahrraddiebstahl gekommen. Zwischen 16 und 21 Uhr haben unbekannte Täter dort ein Elektro-Mountainbike entwendet. Das angekettete Vorderrad ließen sie am Tatort zurück. Hinweise nimmt die Polizei Geeste unter der Rufnummer (05937)970050 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell