Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Fahrrad vor Hotel gestohlen

Geeste (ots)

Zwischen dem 23. und 24. Mai ist es vor dem "Hotel zur Krone" an der Osterbrocker Straße in Dalum zu einem Fahrraddiebstahl gekommen. Das ordnungsgemäß verschlossene Damenrad Gazelle Classic war mit einem auffälligen Nostalgiekorb ausgestattet. Hinweise nimmt die Polizei in Geeste unter der Rufnummer (05937)970050 entgegen.

