Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Versuchter Einbruch in Fahrradschuppen

Papenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen versucht in einen Fahrradschuppen an der Straße "An der Hoekweide" einzudringen. Die Hausbewohnerin wurde gegen 4.30 Uhr auf die Einbruchsgeräusche aufmerksam und verscheuchte die beiden Männer. Sie konnten unerkannt entkommen. Beute machten sie keine. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

