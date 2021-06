Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Radfahrer stürzt an Baustelle

Nordhorn (ots)

Am Montagmittag ist es an der Nürnberger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 33-jähriger Nordhorner war gegen 13 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Denekamper Straße unterwegs. In Höhe Hausnummer 18 fuhr er über eine durch Platten abgesicherte Baustellenleitung und stürzte. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Polizei ermittelt.

