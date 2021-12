Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 24.12.2021

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Verden - Fahrzeugführerin unter Einfluss von Betäubungsmitteln: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kontrollieren Beamte der Polizei Verden gegen 01:00 Uhr in der Reeperbahn eine Fahrzeugführerin aus Nienburg. Nachdem sich Hinweise auf einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln ergeben, wird ein Urintest durchgeführt. Dieser bestätigt, dass die Fahrerin zuvor Kokain zu sich genommen haben dürfte. Die Weiterfahrt wird für 24 Stunden untersagt, eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bereich Achim

Achim - Einbruch in Tierarztpraxis mit Täterfestnahme: Durch eine aufmerksame Anwohnerin werden in der Nacht zu Heiligabend Geräusche aus einer Tierarztpraxis in der Uphuser Heerstraße wahrgenommen. Die 57-Jährige verständigt daraufhin die Polizei. Die am Einsatzort eintreffenden Polizeibeamten können ein aufgebrochenes Fenster feststellen und wenig später einen 50-jährigen Einbrecher aus Bremen festnehmen, der sich noch in der Tierarztpraxis befindet.

Thedinghausen - Sachsachaden durch Farbschmierereien: Am Donnerstagabend kommt es in der Lehmstraße und Heinz-Lange-Straße zu Farbschmierereien. Hierbei werden eine Bushaltestelle und ein Pkw mit schwarzer und grüner Farbe besprüht. Die jugendlichen Täterinnen (14 und 16 Jahre alt) können durch Polizeikräfte im Nahbereich angetroffen werden. Die ortsunkundigen Mädchen aus Itzehoe geben zu, noch weitere Farbschmierereien begangen zu haben, wissen aber nach eigenem Bekunden nicht mehr wo. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Bereich Osterholz

Osterholz-Scharmbeck - Verkehrsunfall zwischen insgesamt drei PKW: Am Donnerstag gerät gegen 17:00 Uhr der 85-jährige Fahrer eines PKW auf der Bundesstraße 74 im Bereich Pennigbüttel aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stößt er mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Das Entgegenkommende Fahrzeug wird durch den Aufprall gegen den dahinter fahrenden PKW geschleudert. Alle drei Fahrzeuge werden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit sind und abgeschleppt werden müssen. Insgesamt werden drei Personen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 EUR geschätzt.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

