Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gläsernes Vordach beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Raiffeisenstraße einen Unfall beobachtet haben. Die Unfallzeit liegt zwischen Sonntagmittag, 13 Uhr, und Montagvormittag, 10 Uhr. Beschädigt wurde dabei das gläserne Vordach über dem Haupteingang eines Geschäfts.

Am Montagvormittag fiel der Ladeninhaberin der Schaden auf. Aufgrund der Höhe des Vordachs (2,70 Meter) ist davon auszugehen, dass ein Lkw im Vorbeifahren oder beim Rangieren dagegen gestoßen oder daran hängen geblieben ist. Der Frau war jedoch am Montagmorgen kein Lkw aufgefallen. Der Schaden liegt bei rund 1.000 Euro.

Erste Ermittlungen ergaben, dass umliegende Geschäfte am Sonntag, beziehungsweise in der Nacht Lieferungen erhalten hatten. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell