Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Einbruch in Apotheke

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben an einer Apotheke in der Bismarckstraße eine Fensterscheibe eingeschlagen. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Einbruchs. Die Beamten gehen aktuell davon aus, dass die Tatzeit zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 6:30 Uhr, liegt. Durch den Einbruchversuch wurde die äußere Verglasung der mehrfach verglasten Scheibe zerstört. Hierdurch entstand ein Schaden über mindestens 1.000 Euro. Den Tätern gelang es nicht, in die Apotheke einzudringen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell