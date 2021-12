Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unwissenheit schützt nicht vor Anzeige

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Montag ist einer Polizeistreife in der Spittelstraße ein E-Scooter aufgefallen. Der Grund: An dem Roller war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Als die Beamten den jungen Fahrer stoppten und darauf ansprachen, gab der 19-Jährige an, nichts von der Versicherungspflicht für die Elektroroller gewusst zu haben.

Er musste anschließend den E-Scooter nach Hause schieben. Zudem muss der junge Mann mit einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell