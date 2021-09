Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Porsche

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Bundesstr. 64 Richtung Orxhausen, Freitag 14:45 Uhr

Bad Gandersheim (sb) - Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am vergangenen Freitagnachmittag als ein Werkstattmitarbeiter während einer Testfahrt mit einem Porsche von der Fahrbahn abkam. Der 38-jährige Northeimer befuhr nach Starkregen die Bundesstraße 64 in Richtung Orxhausen. Höhe der ICE-Trasse kam er vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Schutzplanke. Von dort wurde der Sportwagen zurückgeschleudert und kollidierte anschließend mit einem entgegenkommenden Transporter deren 48-jährige aus Kreiensen stammende Fahrerin noch versucht hatte auszuweichen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sportwagen wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

