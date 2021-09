Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw zerkratzt

Uslar (ots)

Uslar (st)

08.09.21, 05.55 Uhr - 08.09.21, 13.45 Uhr

Bislang unbekannter Täter zerkratzt den Lack im Bereich der Beifahrerseite sowie an der hinteren linken Seite am Pkw eines 48 - Jährigen Geschädigten aus Uslar. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1000,00 Euro. Der Pkw war im Tatzeitraum auf dem Parkplatz eines örtlichen Lebensmittelmarktes in der Wiesenstraße abgestellt. Die Polizei Uslar erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 05571-926000.

