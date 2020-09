FW Kranenburg: Brand an Christophorus Grundschule

Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

Aus bisher noch ungeklärter Ursache brannten am Samstag, den 19. September, gegen 18.30 Uhr, einige Kleidungsstücke an der Christophorus Grundschule in Kranenburg. Hierdurch wurden auch mehrere, in den Boden eingelassene Gummimatten, in Mitleidenschaft gezogen, an denen ein nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Der durch eine Passantin gemeldete Brand wurde unter der Einsatzleitung von Wolfgang van Brackel durch eine Fahrzeugbesatzung der Feuerwehr Kranenburg gelöscht. Hiernach wurde die Einsatzstelle an den Hausmeister übergeben. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, wurden weitere Ermittlungen eingeleitet.

