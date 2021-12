Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autofahrer kollidiert mit Radlerin

Kaiserslautern (ots)

Ein Autofahrer und eine Fahrradfahrerin sind sich am Samstagabend in der Trippstadter Straße in die Quere gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es kurz nach halb 7 zu dem Unfall, als der 46-jährige Autofahrer mit seinem Tesla von der Carl-Euler-Straße nach links auf die Trippstadter Straße einbiegen wollte. Hier stieß er im Einmündungsbereich mit einer 23-jährigen Radfahrerin zusammen, die in der Trippstadter Straße auf dem rot gekennzeichneten Fahrradweg fuhr.

Die Radlerin zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Vorsorglich wurde der Rettungsdienst verständigt, der die junge Frau für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus brachte.

Am Auto entstand leichter Sachschaden auf der Fahrerseite. Die Höhe ist derzeit nicht bekannt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell