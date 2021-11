Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin kommt von der Straße ab (25.11.2021)

Königsfeld (ots)

Einen Verkehrsunfall mit Blechschaden verursacht hat eine Autofahrerin am Donnerstag gegen 19.30 Uhr auf der Landesstraße 177 zwischen Hardt und Königsfeld. Im Bereich "Nägelesee" kam die Frau mit einem VW Scirocco in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine Leitplanke. Dadurch entstand an ihrem Auto, das nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit war, Blechschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Den Schaden an der Leitplanke schätzte die Polizei auf etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell