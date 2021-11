Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Unbekannter beschädigt Lampen an Kirche

Schramberg-Sulgen (ots)

Noch unbekannt ist, wer in den letzten Tagen mehrere Lampen an der St. Laurentius-Kirche in der Mariazeller Straße beschädigt hat. Das Pfarramt hat deswegen Anzeige erstattet. Zwei der Sockellampen mit einer Glaskugel sind zunächst am Dienstagnachmittag beschädigt worden. Drei weitere am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr. Wer für die Tat, bei der ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden ist, in Frage kommt, ist noch völlig unklar. Die Polizei Schramberg bittet unter Telefon 07422 27010 um Hinweise.

