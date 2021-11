Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Dank für Zivilcourage: Polizei und Landratsamt ehren elf Bürgerinnen und Bürger für ihren Mut

Konstanz (ots)

Das Polizeipräsidium Konstanz und das Landratsamt Konstanz haben letzte Woche insgesamt elf Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Konstanz für ihre Zivilcourage geehrt.

Die Geehrten sind in ganz unterschiedlichen Situationen beherzt und entschlossen eingeschritten und haben dadurch Mitmenschen zum Teil vor erheblichem Schaden bewahrt.

Mit der gemeinsamen Veranstaltung von Landratsamt und Polizeipräsidium wollten die beiden Behördenleiter, Landrat Zeno Danner sowie Polizeipräsident Gerold Sigg, den couragiert Handelnden ein Dankeschön und eine Anerkennung zukommen lassen. "Zivilcouragiertes Handeln ist leider nicht selbstverständlich. Umso bedeutender und beachtenswerter finde ich das beispielhafte Verhalten und den großartigen Einsatz der zu ehrenden Bürgerinnen und Bürger", so Landrat Danner in seiner Ansprache.

Zeno Danner und Gerold Sigg ehrten insgesamt zwei Frauen und neun Männer, überreichten Ihnen eine Dankesurkunde sowie eine Medaille des Polizeipräsidiums Konstanz.

Die Frauen und Männer hatten sich in verschiedenen Situationen beherzt und couragiert gezeigt. Einige haben durch ihr sofortiges Handeln und Einleitung von Erste-Hilfe-Maßnahmen Leben gerettet, andere haben durch ihr Handeln Straftaten vereitelt und somit größeren Schaden verhindert.

Polizeipräsident Gerold Sigg wandte sich an die Geehrten: "Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie hingeschaut und nicht weggeschaut haben. Durch Sie konnten Leben gerettet und Straftaten vereitelt werden. Unsere Gesellschaft braucht Menschen wie Sie, die aufzeigen, dass man sich in schwierigen Momenten aufeinander verlassen kann."

Anbei ein Auszug zu den Geehrten:

- Herr Raimund Sälinger aus Radolfzell hat 2. Oktober einem 14 Jahre alten Jungen durch sein sofortiges Eingreifen das Leben gerettet. Er hatte zuvor den Jungen auf einem Sportplatz alleine trainieren sehen, als dieser plötzlich zusammenbrach. Nach Verständigung der Rettungsleitstelle leitete Herr Sälinger mit telefonischer Unterstützung des Notrufdisponenten die Reanimation des Jugendlichen ein und führte dies bis zum Eintreffen des Notarztes fort.

- Herr Bucher wurde am 4. September dieses Jahres Zeuge eines Verkehrsunfalls in der Stockacher Aachenstraße. Eine Fußgängerin wurde beim Überqueren des Fußgängerüberweges von einem Pkw überrollt und blieb unter dem Auto liegen. Ohne zu zögern, hoben Herr Bucher und weitere Ersthelfer das Auto an und befreiten die schwer verletzte Frau, die anschließend in eine Klinik eingeliefert wurde.

- Herr Christoper Jäck verhinderte als Mitarbeiter einer Konstanzer Bank am 3. September einen Telefonbetrug mit der Masche "Schockanruf und Falscher Polizeibeamter". Zu ihm kam eine hochbetagte Dame in die Filiale an der Marktstätte und wollte einen fünfstelligen Betrag von ihrem Konto abheben. Herr Jäck wurde misstrauisch, fragte nach und alarmierte schließlich die Polizei. Es stellte sich heraus, dass die Dame einen Anruf von einem angeblichen Kriminalbeamten erhalten hatte. Dieser gaukelte der Angerufenen vor, dass ihre Enkelin einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nur gegen Zahlung von 30.000 Euro ihre sofortige Inhaftierung abwenden könne. Danke des Eingreifens von Herrn Jäck konnte großer finanzieller Schaden abgewendet werden.

- Frau Urte-Anna Waibel konnte am 12. März dieses Jahres einen Internetbetrug mit der Masche "Love Scamming" verhindern. Sie betreute eine 73-jährige Bank-Kundin, die einem Betrüger einen hohen Betrag überweisen wollte. Dazu hatte sie eine Mail in englischer Sprache, die von dem angeblichen Verehrer stammte, mitgebracht. Nach einer Überprüfung seitens der Konstanzer Polizei stellte sich heraus, dass die Dame einem Betrugsversuch aufgesessen war.

- Frau Veronika Röder aus Engen hat als couragierte Bankmitarbeiterin in Engen ebenfalls eine Kundin vor erheblichem Schaden bewahrt. Am 6. Juli 2021 beabsichtigte eine langjährige Kundin, einen Bargeldbetrag in fünfstelliger Höhe von ihrem Konto abzuheben. Aufgrund des seit Jahren bestehenden Vertrauensverhältnisses erzählte die Frau, dass sie einen Anruf einer Verwandten erhalten habe, die angab, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben und sie nun 30.000 Euro benötige, um aus der Haft frei zu kommen. Frau Röder informierte die Polizei, die kurz danach eintraf und die weiteren Ermittlungen übernahm.

- Herr Wolfgang Frieß aus Konstanz rettete am 29.Juni 2021 einer 19-jährigen Frau das Leben. Er bemerkte auf der Bahnstrecke zwischen den Haltepunkten Reichenau und Wollmatingen, dass sich die Frau stark schwankend auf dem Gleisbett bewegte und jeden Moment drohte zu stürzen. Herr Frieß brachte den Lokführer einer herannahenden Regionalbahn durch eindeutige Gesten dazu, die Geschwindigkeit seines Zuges zu verringern bzw. ihn bis zum Stillstand abzubremsen. Einer verständigten Polizeistreife gelang es, die Frau von den Gleisen zu ziehen und sie den alarmierten Rettungskräften zu übergeben.

- Herr Daniel Rieger aus Konstanz hat am 25. März in Konstanz die Ausbreitung eines Brandes verhindert. Er hörte in der Mittagszeit an seinem Arbeitsplatz einen Schrei, schaute aus dem Fenster und sah einen Mann, der auf einem Fahrrad flüchtete. Herr Rieger erkannte, dass der Flüchtende auf der Treppe zur evangelischen Kirchengemeinde ein Feuer entfacht hatte, das durchaus die Fassade der Kirche hätte in Brand setzen können- ein Fußabstreifer hatte bereits Feuer gefangen. Eine weitere Ausbreitung des Brandes verhinderte er, indem er sofort zu dem gegenüberliegenden Gebetsraum rannte und das entstehende Feuer austrat.

- Herr Marc Stehling aus Stockach erledigte an einem Freitagnachmittag im Dezember 2020 in einem Singener Discounter seinen Einkauf und bewies dabei kriminalistisches Gespür. Im Kassenbereich bekam er mit, dass eine andere Kundin Guthabenkarten im Wert von 2.000 Euro erstehen wollte. Herr Stehling schöpfte anhand des hohen Betrages Verdacht und fragte die Dame, wofür sie so viele Guthabenkarten benötige. Die Frau erzählte ihm, dass sie die Guthabenkarten zum Einlösen eines angeblichen Geldgewinnes in Höhe von 94.000 Euro brauche. Für den Erhalt des Geldbetrages müsse sie der Lotterie vorab 4.000 EUR anhand der Guthabenkarten überweisen. Herr Stehling, dem die Masche des betrügerischen Gewinnversprechens bekannt war, verständigte das Polizeirevier Singen. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die gutgläubige Frau bereits eine Woche zuvor den Betrügern ihre Bankdaten offenbart und ebenfalls mittels Guthabenkarten schon einen vierstelligen Geldbetrag an diese transferiert hatte. Eine weitere Straftat konnte durch die Aufmerksamkeit von Herrn Stehling verhindert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell