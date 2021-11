Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Betrügerin überlistet Mann mit Gewinnversprechen

Oberndorf (ots)

Weil eine Anruferin am Telefon ein Gewinn versprach, hat ein 67 Jahre alter Mann diese Woche mehrere Hundert Euro verloren. Die Betrügerin, die sich als "Jessica Klein" ausgab, gaukelte dem Gutgläubigen vor, knapp 40.000 Euro in einem Gewinnspiel gewonnen zu haben. Das Geld müsse jedoch von einem Notar übergeben werden, weshalb 1.000 Euro Gebühren und Kosten anfielen, teilte die überzeugend klingende Frau dem Mann mit. Mit Geldkarten, die es in fast jedem Laden zu kaufen gibt, könne er diese bezahlen, hieß es weiter. Wie die Polizei ermittelte, besorgte der von dem versprochenen Gewinn geblendete Mann Geldkarten in einem Supermarkt und in einem Discounter auf dem Lindenhof. Er wurde offenbar dort auch auf einen möglichen Betrug angesprochen, kaufte aber dennoch für mehrere Hundert Euro solcher Karten, die überwiegend für anonyme Zahlungen im Internet vorgesehen sind. Auf seinen versprochenen Gewinn wartet der Mann allerdings noch heute. Die Polizei warnt vor solchen Betrugsfällen. Wer solche Anrufe erhält, sollte sofort stutzig werden. Grundsätzlich melden sich seriöse Veranstalter im Falle eines tatsächlichen Gewinns nicht telefonisch. Die Auszahlung eines Gewinns wird auch niemals von einer Vorauszahlung abhängig gemacht! Weitere Tipps und Infos zu diesen und ähnlichen Telefonbetrugsversuchen gibt die Polizei auch auf ihren Informationsseiten im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell