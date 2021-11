Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Wahlwies, Lkr. Konstanz) Einbruch im Jugendtreff des Pestalozzi-Kinderdorfs (24.11.-25.11.2021)

Stockach-Wahlwies, Lkr. Konstanz (ots)

Noch unbekannt sind die Täter, die in der Zeit von Mittwoch, 19.45 Uhr, bis Donnerstag, 10.00 Uhr, in den Jugendtreff des Pestalozzi-Kinderdorfs eingedrungen sind. Unter brachialer Gewalt gelangten die Unbekannten über ein Fenster in die Räumlichkeiten, zerstörten hierbei mehrere Türen, um anschließend aus einem angrenzenden Büro eine Geldkassette sowie weiteres Bargeld im Gesamtwert von nahezu 500 Euro zu entwenden. Der angerichtete Sachschaden an der Einrichtung ist hingegen noch nicht abzuschätzen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773 920017, in Verbindung zu setzen.

