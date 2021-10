Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg, Lkrs. VS) Polizei kontrolliert Gurtmuffel

Triberg (ots)

Gleich fünf Gurtmuffel hat die Polizei am Dienstagmorgen bei einer Kontrolle in der Hornberger Straße angehalten. Sie hat dort zwischen 9 Uhr und 12 Uhr eine Verkehrsüberwachung vorgenommen. Die Autofahrer wurden von den Beamten auf die Notwendigkeit des Anlegens eines Sicherheitsgurtes hingewiesen und die Verstöße gebührenpflichtig verwarnt. Bei einem Autofahrer, der kontrolliert worden war, wurden Mängel an der Beleuchtung beanstandet. Einer der Kontrollierten hatte auch keinen Führerschein dabei.

