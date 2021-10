Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Lkrs. VS) Opel kracht gegen Ford

Blumberg (ots)

Bei einem Unfall am Montagabend auf der B27 ist eine Opel-Fahrerin mit einer entgegenkommenden Ford-Fahrerin zusammengestoßen. Es entstand dabei ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Frau in den Ford Fiesta wurde leicht verletzt. Gekommen war es zu der Kollision, als die 46-Jährige im Opel, die gegen 19.45 Uhr von Donaueschingen kam, nach der dortigen Tankstelle nach links auf die Landesstraße in Richtung Geisingen abbog. Sie stieß beim Abbiegen mit der linken Front ihres Autos gegen die Seite des Kleinwagens der 20-Jährigen im Ford, die Vorfahrt hatte. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, weswegen sie abgeschleppt werden mussten.

