Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Radfahrer von Auto erfasst

Villingen (ots)

Ein Radfahrer ist am Montagnachmittag in der Robert-Bosch-Straße beim Überqueren der Straße auf einem Fußgängerüberweg von einem Autofahrer erfasst worden. Der 16-Jährige auf seinem Mountainbike wurde dabei leicht verletzt.Der 52-Jährige VW-Fahrer war dort in Richtung Obereschacher Straße unterwegs und erkannte den Jugendlichen beim Überqueren der Straße zu spät. Am Auto des Unfallverursachers entstand nur geringer Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell